AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-28 17:38:40

Misfits annullerer kontrakten med ”KaKAO”

Der lader til at være en mindre rooster-udskiftning på vej hos den amerikanske eSports-organisation.

Misfits har netop valgt at annullere kontrakten med Lee "KaKAO" Byung-kwon. Det beretter kilder tæt på League of Legends-holdet.

Misfits planlægger desuden at tilbyde spilleren en særlig godtgørelsespakke. Det vides endnu ikke, hvor stort et beløb, der kommer til at være tale om.

Misfits er i fuld gang med at færddiggøre en aftale for Nubar "Maxlore" Sarafian. Han er udset som afløseren for "KaKAO".

"KaKAO" skiftede til Misfits tilbage i december sidste år. Skiftet blev dengang en realitet, fordi Leon "Lamabea" Krüger blev rykket ned på holdets akademi.

Misfits har siden august sidste år være en del af League Championship Series. Holdet sikrede sig oprykning ved at besejre FC Schalke 04. Misfits har siden da være deltidsejet af basketball-klubben Miami Heat.