AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-20 00:49:14

Misfits sælger akademi-hold til Mysterious Monkeys

Misfits har valgt at stoppe akademi-arbejdet, når det kommer til League of Legends. Organisationens akademi-hold overgår i stedet til Mysterious Monkeys, der har været oppe med pengepungen.

Misfits har valgt at stoppe akademi-arbejdet, når det kommer til League of Legends. Organisationens akademi-hold overgår i stedet til Mysterious Monkeys, der har været oppe med pengepungen.

Misfits har taget en stor beslutning ved at sælge deres akademi-hold inden for League of Legends til Mysterious Monkeys.



Den tyske eSports-organisation har betalt en samlet overgangssum på intet mindre end 400.000 dollars.



- Da vi startede processen med at sælge akademi-holdet, talte vi med mange interesserede parter, udtaler Misfits’ CEO Ben Spoont til ESPN og fortsætter:

- Mysterious Monkeys præsenterede os I sidste ende for det bedste tilbud, hvilket inkluderede en intention om at bevare det nuværende hold så godt som muligt.



Hverken Misfits eller Mysterious Monkeys har besluttet sig for at kommentere yderligere på den overraskende aftale.