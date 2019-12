AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-18 00:09:26

Monopoly tæt på Nintendo Switch-udgivelse

Monopoly er bedst kendt fra sin brætspilsform. Tiderne har dog ændret sig, og om små to uger vil Monopoly-fansene kunne spille deres yndlingsspil på den populære Nintendo Switch-konsol.

Nintendo Switch er måske ikke den mest kraftfulde spillekonsol på markedet, men den tilbyder sine fans en helt ny spiloplevelse end den, de tidligere har været vant til.

Dette er takket være et unikt design, der har tilladt spiludviklere at gøre spil som Monopoly kompatible med Switch.

Du har måske allerede hørt, at Monopoly tidligere på året blev annonceret som kommende spil til Switch, men det har ikke før nu været muligt at få en udgivelsesdato.

Det er netop blevet bekræftet, at Monopoly ankommer som Switch-spil i slutningen af oktober. Helt præcist lander spillet på butikshylderne den 31. oktober, hvorfra det vil have en pris på 40 dollars.

Der vil i det nye Monopoly-spil være mulighed for at spille seks mand af gangen. Alternativt vil der via spillets online mode også være mulighed for at spille med folk fra hele verden.