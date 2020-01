AUTHOR :

Mortal Kombat og Super Mario Kart accepteret i Video Game Hall of Fame

National Museum of Play har annonceret årets nye kandidater som omfatter: Mortal Kombat, Super Mario Kart, Colossal Cave Adventure og Microsoft Windows Solitaire.

Solitaire var nomineret for to år siden, men klarede ikke kravene for optagelse på daværende tidspunkt. Andre, i samme boldgade som Solitaire, var Half-Life, Asteroids, Call of Duty, Dance Dance Revolution, King's Quest, Metroid, Minecraft og selvfølgelig Ms Pac-Man.



Mortal Kombat og Super Mario Kart serien, har i den grad holdt fans fanget op gennem årene, og senest er Mortal Kombat 11 lige ankommet på spilscenen, mens Mario Kart 8 Deluxe fortsætter med at gøre det godt salgsmæssigt.



Af klassikere vi finder i Hall of Fame er blandt andet: John Madden Football, Tomb Raider, Final Fantasy VII, Sonic the Hedgehog, Grand Theft Auto III, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, The Sims, Space Invaders, Doom, Pac-Man, Pong, Super Mario Bros., Tetris og World of Warcraft.

Utallige timer er gået med mange af ovenstående titler, og det er rart at vide, at de bliver hædret.

Sande klassikere dø aldrig.



