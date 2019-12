AUTHOR : Lars

Næste lancering af Call of Duty vender tilbage til rødderne

Henover weekenden bekræftede Activision deres næste Call of Duty release trækker spillet tilbage til hvor det hele startede.

Henover weekenden bekræftede Activision deres næste Call of Duty release trækker spillet tilbage til hvor det hele startede. Det vil sige vi i princippet ryger hele vejen retur til 2. verdenskrig, og dermed et farven til de futuristiske scenarier vi har været vidne til, og så mest af alt har floppet for fans af serien.

Informationerne er stadig spartane, men Activision skulle komme med en udvidet forklaring i indeværende uge.

Ligeledes skulle der være nye trailers på vej til det kommende release i Call of Duty serien.



Ønsker du at følge med i deres livestream, hvor sløret løftes yderligere, så er NDA sat til 10 AM PT on 26 April 2017.

Image credit: Actvision