AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-18 10:49:01

NES Classic Edition festen er stoppet

Har du jagtet en NES Classic Edition de sidste måneder, så tyder alt på du ligeså godt kan smide håndklædet i ringen.

Har du jagtet en NES Classic Edition de sidste måneder, så tyder alt på du ligeså godt kan smide håndklædet i ringen.



Det forlyder Nintendos tiny, plug-and-play retro konsol sender til de evige jagtmarkeder kort efter re-opstandelsen.



Folkene bag omtaler en sidste sending er sluset afsted til Nord America i indeværende måned, så har du ikke helt opgivet tanken, så er der måske her du skal jagte shops, hvis ønsket er en NES Classic Edition konsol.



Det tyder på strategien med at skabe en kontinuerlig leverance aldrig har været til hensigt, hvis man skal lytte til redaktionen hos IGN. Her skulle Nintendo havde udtalt “NES Classic Edition wasn’t intended to be an ongoing, long-term product”.



Måske har du stadig en chance, hvis du leder hos alternative shops I udlandet, der måske kunne have eksemplarer på hylderne mens tiden er.

Credit: Nintendo