AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-11 10:12:58

NES30 Arcade stick til Nintendo Switch kan forudbestilles

Kan du lide old school design kombineret med moderne gadgets, så er 8Bitdo NES30 Arcade Sticket klar til forudbestilling

Arcade sticks er speiclt gode til fighting games, eller bare vil have en retro følelse, når du slapper af med et par timers hygge på din Nintendo Switch. Her er konsollens egne kontrollers ikke helt det samme, og fornemmelsen for lidt old school mangler.



Netop omtalte retro følelse kan du få via de nye NES30 Arcade Sticks fra 8bitdo, som er en trådløs kontroller med bluetooth, som gør omtalte muligt via din Nintendo Switch eller for den sagsskyld til Windows, Android, Mac og Steam.



Batteriet i det nye NES30 Arcade Stick, giver op til 18 timers nonstop gaming, og selve designet byder på store 30mm røde knapper, som gør det til at fryd at producere combo chaining og finurlige krumspring.



NES30 Arcade Stick knapperne kan konfigureres efter eget ønske og du kan bruge et turbo mode.

Du kan allerede forudbestille 8Bitdo NES30 Arcade Sticket til $79.99 hos Amazon. Fra 20 august begynder udsendelsen af produkterne.



Get fighting the old school way.