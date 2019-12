AUTHOR :

NVIDIA meddeler, at Watch_Dogs Legion officielt vil understøtte Ray Tracing

Ubisoft har officielt annonceret, at tredje del i Watch_Dogs serien, Watch_Dogs Legion. Det nye release vil byde på et open-world environment. Hertil har officielt annonceret, at Ubisofts nyeste titel vil understøtte Ray Tracing.

We're proud to announce that ray tracing is coming to #WatchDogsLegion. Deadsec is back!#E32019 #RTXOn pic.twitter.com/1sHLcjDPgW — NVIDIA GeForce UK (@NVIDIAGeForceUK) June 11, 2019



Beklageligt afslørede udviklerne bag ikke yderligere detaljer såsom hvor Ray Tracing vil blive brugt, og om der bliver tale om refleksioner som i Battlefield 5, eller vil vi se rigtig RT-effekter for Global Illumination som i Metro Exodus).



Men annonceringen bliver uden tvivl modtaget positivt, da det i princippet bekræfter tilstedeværelsen af lower-level API. Vores gæt er, at Ubisoft vil bruge DirectX 12, selv om det franske team kan overraske og inkludere Vulkan API.



Watch_Dogs 2 havde øget CPU krav, så det er positivt at vide en bedre API inddrages.



Watch_Dogs Legion releases den 6. marts 2020!

