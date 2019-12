AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-21 17:10:31

Na’Vi og Infamous færdige i Bukarest

Præstationerne har ladt meget tilbage at ønske for begge mandskaber, der som resultat heraf er ude af PGL Open Bucharest.

Præstationerne har ladt meget tilbage at ønske for begge mandskaber, der som resultat heraf er ude af PGL Open Bucharest.

PGL Open Bucharest er kun en enkelt dag gammel, men allerede nu hold som Na’Vi og Infamous blevet sendt ud af turneringen.

Infamous mødte Team Secret i en vind eller forsvind kamp, hvor sidstnævnte endte med at trække det længste strå. Det skete med en solid 2-0-sejr.

Meget bedre gik det ikke for Na’Vi, der også led et afgørende nederlag på 2-1 til VGJ Thunder.

Infamous var ikke i første omgang sat til at stille fra start ved PGL Open Bucharest. Et afbud fra Digital Chaos.SA gav dem dog muligheden for at deltage.

Nu må man sammen med Na’Vi stille sig tilfreds med at se et andet hold løbe med dem samlede sejr i Rumænien.