AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-28 17:26:19

Nedrykning skaber massive ændringer hos Origen

Det har været dyrt for Origen at rykke ned. Nu skal der startes forfra, så man kan komme tilbage til verdenstoppen inden for League of Legends.

De tidligere League of Legends VM-semifinalister fra Origen oplevede i går en kæmpe nedtur, da de rykkede ud af European Legaue Championship Series.

Nedrykningen har nu fået en ultimativ konsekvens. Origen bekræfter på deres officielle Facebook-profil, at de er nødsaget til at skille sig af med hele tre spillere i form af Carry Erik "Tabbz" van Helver, Yoo "NaeHyun" Nae-hyun og Jacob "Cinkrof" Rokicki.

Beslutningen er blevet truffet i takt med en særlig klausul i spillernes kontrakter. Nu går arbejdet i gang med at finde nye spillere, der kan gå direkte ind på og hjælpe holdet med at komme tilbage til tidligere tiders storhed.

Origens grundlægger, Enrique "xPeke" Cedeno Martinez, er den eneste spiller der er tilbage fra den massive holdændring.

Origen har tilmed bekræftet, at den overordnede struktur omkring holdet vil blive ændret. Det skal ske med henblik på at få holdet på ret køl.