AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-01 08:49:04

Need For Speed Payback Customisation Trailer (video)

En ny Need For Speed trailer har set dagens lys, som denne gang tilbyder et kort indblik i, hvordan du kan tilpasse bilerne i det nye Need for Speed Payback computerspil.



Officiel release dato for Need for Speed Payback, er sat til 7 november 2017, og bliver lanceret til Xbox One, PlayStation 4 og PC fra udviklerne bag, Ghost Games og udgives af Electronic Arts.

Endeløs fintuning for at skabe bedst mulige performance af diverse bil-klasser i (Race, Drift, Off-Road, Drag, og Runner), samt muligheden for at spille som mission eller challenge.



Find bilvrag over hele kloden, og skab den perfekte bil fra bunden og op.



Ventetiden bliver lang!