PUBLISHED : 2018-01-16 14:01:46

Netflix øjner samarbejde med Nintendo Switch - Nintendo siger måske

Informationerne er gået i hver sin retning den seneste tid, men nu forlyder det at Netflix alligevel øjner muligheden for integration af deres tjeneste på Nintendo Switch konsollen.

Selvom der ikke kommet en konkret kommentar fra Nintendo, der giver en klar indikation af, om samarbejdet resulterer i Netflix på Nintendo Switch konsollen, så virker et muligt samarbejde måske ikke helt usandsyneligt.



Ti fans af konceptet, er alt håb altså stadig lysegrønt, men om når eller hvornår vi potentielt ser frugten af et samarbejde mellem de to, er stadig uvist.