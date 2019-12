AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-10 10:35:19

Next gen Xbox Scarlett annonceret under E3 2019

Microsoft har endelig annonceret næste generations Xbox konsol under sin pressekonference på 2019 E3. Xbox Scarlett kommer blandt andet designet med custom AMD Zen 2 og en Navi processor.

Codenamed Project Scarlett, Microsoft har til hensigt at lancere den nye konsol omkring sommeren 2020 og siges at tilbyde omkring 4 gange performance i Xbox One X.

“The console should be optimized for one thing and one thing only,”. Efterfølgende udtalte Microsofts Xbox chef, Phil Spencer ”Gaming”.



Projekt Scarlett bygges med en custom AMD "Zen 2 og Navi processor og vil kunne understøtte framerates op til 120 frames pr sekund og 8K. Hertil kommer, at Spencer nævnte, at konsollen vil understøtte Ray traycing teknologien, og den vil installeres med en en ny generation SSD, der siges at øge load hastighederne 40x gange over de nuværende generationskonsoller. Microsofts nye konsol vil også bruge SSD'en som virtuel hukommelse.



Vi har inkluderet Xbox Scarlett traileren nedenunder:

Som den nuværende Xbox One konsol, vil Project Scarlett være bagudkompatibel og understøtte fire generationer af Xbox indhold - sandsynligvis den originale Xbox, Xbox 360, Xbox One og Next-gen.

Sidst men ikke mindst, vil Xbox Scarlett releases næste år med det nye Halo, Halo Infinite.