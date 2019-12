AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-10 22:18:36

Nintendo Switch har fået sin første streaming service

Det var bare et spørgsmål om tid. Nintendo Switch har fået sin første streaming service i form af Hulu.

Nintendo Switch-ejerne har længe gået og ventet på, at en større streaming service ville lancere sin app til den populære spilkonsol. Nu er det så endelig sket.

Hulu, der er en større amerikansk streaming service, har således valgt at lancere sin app til Nintendo Switch.

Hulu-abonnenter kan som resultat heraf bruge deres Nintendo Switch-konsol til at streame indhold fra Hulu - og det er uanset, hvor de måtte befinde sig henne.

Den omtalte app kan downloades fra Nintendo eShop. Herfra vil der være mulighed for at få adgang til nyheder, underholdning og forskellige sportskanaler.

Med lanceringen fra Hulu kommer der nok ikke til at gå længe, inden konkurrenterne vælger at gøre det samme. Det er kun gode nyheder for Nintendo Switch-ejerne.