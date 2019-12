AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-31 16:40:16

Nintendo Switch overgår Wii U på salg

Det var bare et spørgsmål om tid, inden det ville ske. Nu har Nintendo Switch så som forventet overgået Wii U på salg.

Det var bare et spørgsmål om tid, inden det ville ske. Nu har Nintendo Switch så som forventet overgået Wii U på salg.

Nintendo Switch har taget hele verden med storm. Faktisk er salget gået så godt, at Nintendo i dag står noteret for intet mindre end 14,86 millioner eksemplarer.

Nintendo Switch har dermed formået at overgå Wii U på salg. Wii U nåede på fem år – fra 2012 til 2017 – at sælge 13,56 millioner eksemplarer.

Det er værd at bemærke, at Nintendo Switch kun har været at finde på butikshylderne siden marts 2017. Det er kun med til at gøre salgstallet endnu mere imponerende.

Det er ikke kun Nintendo Switch, der har solgt godt siden marts. Det har konsollens spil nemlig også.

Nintendo har solgt 9,07 millioner eksemplarer af Super Mario Odyssey, 7,33 millioner eksemplarer af Mario Kart 8 Deluxe, 6,7 millioner eksemplarer af Legend of Zelda: Breath of the Wild og 4,91 millioner eksemplarer af Splatoon 2.