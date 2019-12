AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-16 14:37:48

Nintendo Switch vs Playstation 4 Skyrim performance sammenlignet

Kan du lide spillet Skyrim, og kan du lide at spille computerspil på konsoller, eller et mix af omtalte, så vil du kunne lide denne nye video fra DigitalFoundry. Her sammenlignes Nintendo Switch vs PlayStation 4 i PC spillet Skyrim.

Tom og Rich fra DigitalFoundry tager et kig på den grafiske forskel mellem de to konsoller, og om det er nødvendigt med kompromisser og tweaks på denne head-to-head.



Om få dage lanceres det nye Skyrim VR game til PlayStation VR, så muligheden kommer for du kan kravle ind i det fantastiske univers spillet bringer med sig.



Tidligere blev vi præsenteret for en Skyrim VR trailer af Sony under E3 2017, og Skyrim VR kommer ligeledes til HTC Vive i 2018 samt Bethesdas Fallout 4 VR.