AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-06 11:07:07

Nintendo melder Fortnite på vej til Switch i en ny opdatering ved en fejl?

Selvom udstillingsplatformen formodes at hedde E3, så tyder det allerede på Nintendo har meldt ankomst af Fortnite til Nintendo Switch konsollen.

Vi mangler dog stadig en officiel udmelding fra Nintendo, men via en Fortnite Battle Royale opdateting til Nintendo’s CDN, lader det til Nintendo bevidst eller ubevidst have spill the beans. Dermed ikke sagt en officiel kommentar fra konsol producenten ikke kunne være rar.

Lanceringen af Fortnite Battle Royale har uden tvivl også gjort migrationen til konsol en tand mere oplagt, og alene på release af Fortnite Battle Royale til iOS, skulle efter sigende have indtjent millioner allerede. Men vi mangler jo stadig også et Android udspil til smartphone.

Sker der ikke før, så holder vi godt øje med E3 2018.