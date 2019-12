AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-25 15:09:37

Nintendo og Microsoft angriber Sony via ny crossplay reklame

Der hersker nok ingen tvivl om kampen i konsol-miljøet er intens, og nu ser det ud til Nintendo og Microsoft angriber Sony via ny reklame, som har fokus på blandt andet Fortnite crossplay, som Sony hårdnakket har afvist samarbejde omkring.

Following on from Sony’s decision not to support Fortnite crossplay for accounts that originated from the PlayStation platform, and players would like to access the same account from the Nintendo Switch. Nintendo and Microsoft have joined forces to remind gamers that their platforms work harmoniously together allowing Minecraft crossplay.



Se nedenstående Minecraft crossplay reklame



“The new version of Minecraft is out on Nintendo Switch! Play with friends on Xbox One, Windows 10 or Mobile. Explore community creations with the in-game store. Includes the Super Mario Mash-Up Pack!”



Vi håber tiltaget skubber lidt til Sony, så vi får mulighed for PlayStation platformen kan tilgås fra Nintendo Switch konsollen.

