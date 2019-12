AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-19 09:16:10

Nintendos nyeste konsol gemmer på en hemmelighed

Nintendos nyeste konsol gemmer måske på en hemmelighed i form af en NES emulator, hvis man skal stole på hackeren Yellows8.

SwitchBrew, Yellows8 (Twitter) bringer nye informationer til overfladen, som websitet Engadget har sat fokus på. Det forlyder hackere har fundet ud af systemet gemmer på et af fortidens spil, ”FLOG”, som i stor stil minder om Golf (1984 sports spil til NES), som uden tvivl er et blast from the past.

Vi er stødt på disse rygter flere gange, men det er første gang vi rent faktisk ser noget konkret på den famøse NES emulator. Oven i hatten indeholder artiklen også antydning af, at Nintendos nyeste konsol også understøtter Switch’s Joy-Con bevægelseskontrollers.



Hackeren “yellowS8” forklarer, at NES emulator har været en del af konsollen siden version 1.0 af firmwaren.



Yellows8 claims it had to be run “unofficially” for the screenshots to be taken. You might remember that Nintendo said that a Virtual Console is coming to the Switch. This emulator could be related to it. However, the company has yet to confirm if it will work with its Joy-Con controllers. No previous NES ROMs have used motion controls, even during the Wii U era, so this would be a first.



Der findes ingen officielle informationer fra Nintendo der beskæftiger historien bragt på Engadget. Du kan læse den fulde artikel HER.