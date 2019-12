AUTHOR : Sofie Korsgaard Jürgensen

PUBLISHED : 2017-03-24 09:07:31

North deltager i Intel Extreme Master i Sydney.

North er det sidste hold, som er blevet inviteret til IEM i Sydney 2017. Her vil de komme til, at konkurrere mod 7 andre stærke hold i CSGO verdenens elite. Konkurrencens præmiesum er på $200.000, og turneringen starter d. 3/4 og kører til den 7/4 i Qudos Bank Arena i Sydney Australien.

Efter at North i IEM Katowice endte på en 5 – 6 plads, og ved DreamHack Las Vegas røg ud mens de var, i top 4. Vil de være det andet danske hold, som kommer til at konkurrere i Sydney.

Astralis er allerede kvalificeret og vil være at finde i nærheden af de andre danskere på flyet afsted mod Australien.

For at vide hvem de sidste to hold vil være, ved IEM Sydney, mangles der stadig nogle kvalifikationsturneringer i de kinesiske og oceaniske turneringer. ANZ turneringerne er allerede undervejs, mens der ikke er noget ude omkring de kinesiske kvalifikations runder endnu.

Disse hold er allerede med ved IEM Sydney.





- SK Gaming

- Astralis

- FaZe

- Renegades

- OpTic

- North

Så glæder vi os til at se hvem de to sidste hold vil være i turneringen.

Billede af: mashable.com