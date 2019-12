AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-14 02:16:13

North får deres eget akademi-hold

eSports-branchen vrimler med talenter, heriblandt i Danmark. Danske North har derfor startet et nyt akademi-hold op.

North har valgt at følge i fodsporene på andre eSports-organisationer som Fnatic, GODSENT og Gambit Esports ved at få deres eget akademi-hold.

Jacob Toft-Andersen, der til dagligt fungerer som Chief Gaming Officier for North, er godt tilfreds med offentliggørelsen.

- En del af vores vision for North og fremtiden inden for eSports, er, at professionalisere talentudviklingen. Det er med dette formål i tankerne, at vi har besluttet os for at skabe North Academy, så vi er i stand til at gøre spillere med højt potentiale til fremtidige superstjerner, udtaler Jacob Toft-Andersen ifølge Gosu Gamers og fortsætter:

- Jeg er meget glad for, at vi har sikret os stærkt ombejlet hold, og jeg føler, at vi har en perfekt balance af erfaring og ren talent. Derudover er jeg begejstret over tilgangen af Alexander "ave" Holdt som træner. Jeg er sikker på, at det blot er et spørgsmål om tid, før North Academy kommer til at kæmpe om top-5 i Danmark.

Det nyoprettede North Academy udgøres af Daniel "mertz" Mertz, Frederik "acoR" Gyldenstrand, Nicolai "glace" Jensen, Frederik "LOMME" Nielsen og Nicklas "gade" Gade.