AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-04-11 12:17:02

Nu er der endelig mulighed for at skifte PlayStation Network ID

Efter mange års venten og spekulation, har Sony endelig åbnet op for navneændring af brugernes PSN ID.

Muligheden for at skifte navn på PSN har i mange år været blandt en af de mest efterspurgte features, og nu har Sony givet efter.



Første ændring af ens PSN ID er gratis, hvorefter det vil koste 9.99 euro for hver gang (PS+ medlemmer får dog halv pris på dette). Dit gamle PSN IDvil desuden blive vist under dit nye navn.

Selvom Sony har testet den nye feature grundigt, kan det dog ikke garanteres at det er en helt fejlfri oplevelse.



Derfor har Sony lavet en liste over spil, der er testet og fungerer med et navneskift. Listen kan ses her: https://www.playstation.com/da-dk/get-help/help-library/my-account/access-and-details/change-online-id-games/



Hvis du ønsker at ændre dit PSN ID kan det gøres på PS4 under kontoindstillinger, og derefter Online ID. Du kan ligeledes også ændre navn, via en browser.

Sony har udgivet en fuld guide på dette, som kan ses her:

Kilde og billede

Sony PlayStation, Gamesradar