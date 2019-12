AUTHOR :

Nu sker det: Astralis klar til Major-slutspil - titelforsvar i weekenden!

De forsvarende Major-vindere, Astralis, er parate til at forsvare deres titel fra 2018 ved IEM Katowice Majoren i Polen i weekenden.

I efteråret 2018 vandt Astralis holdets anden Major nogensinde. Majoren er den største Counter-Strike-turnering og finder sted to gange årligt, og kun ét hold, svenske FNATIC, har vundet turnering tre gange. Astralis går dermed ind til slutspillet for at skrive sig ind i historien og tangere den prestigefyldte rekord.

Danny “zonic” Sørensen, coach for Astralis:



- Vi er helt klar til kamp. Gruppespillet gik som håbet med tre sejre ud af tre mulige, og det har givet os godt med tid til at forberede os på slutspilskampene. De første dage gik med at arbejde på vores eget spil, taktikker og strategier, samt selvfølgelig at holde os mentalt klar. De sidste par dage har vi kigget nærmere på vores modstander i kvartfinalen, svenske NiP.

- Der er ingen tvivl om, at målet er at genvinde titlen, men det nytter ikke så meget at tænke på finalen før vi har spillet os videre fra kvartfinalen. Den kamp kan blive sindssygt svær, og vi så i går, hvordan selv de største favoritter kan falde i denne turnering, fortæller “zonic”, og henviser til Team Liquid’s sensationelle kvartfinalenederlag til finske ENCE.

Astralis’ coach fortsætter alligevel med at tale om drømmen om trofæet:

- At vinde Major-trofæet er noget kun meget få spillere oplever i deres karriere, og at vinde den for tredje gang er kun gjort én gang tidligere i historien. Den rekord vil vi selvfølgelig gerne blive en del af, og der vil ikke være noget federe end at løfte pokalen efter finalen på søndag. Men igen: Vores styrke er at forberede os på næste modstander helt ned i mindste detalje, og det er der, vi bruger al vores energi.

- Jeg ved, der kommer solid dansk opbakning i arenaen allerede i dag, og tror selvfølgelig på, at vi kan leve op til den opbakning og tiltro, vi bliver mødt med alle steder. Vi går ind til opgaven med ydmyghed, men også en brændende sult og lyst til at vinde. Vi har haft pause alt for længe nu, så det kribler helt vildt for at spille på den scene og vise, at vi er top-klar til den kamp og forhåbentlig til en sindssygt spændende weekend, runder “zonic” af.

Med Team Liquid og også FaZe Clans tidlige exitter i torsdagens første to kvartfinaler, er NiP nu blandt favoritfeltet til titlen. En værdighed, de deler med brasilianske MIBR, ukrainske NAVI og selvfølgelig danske Astralis.

Kvartfinalen spilles kl. 19:30 fredag og kan følges på TV2 ZULU, TV 2 Play og på twitch.tv/esl_csgo.

