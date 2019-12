AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-23 10:43:09

Nvidia fremviser Resident Evil 2 remake gameplay i 60fps og 4K

Resident Evil 2 remake gameplay i 60fps og 4K – allerede her spidser man ører. Det originale Resident Evil, blev lanceret til PlayStation tilbage i 1996, og her oplevede vi for første gang at blive skræmt af denne genre af spil.

To år senere blev vi præsenteret for Resident Evil 2, og her havde udviklerne bag lige skruet en tand mere op for scare-faktoren i spillet.



Remasters af allerede populære spil, har aldrig fået mig frem i sædet, men da Capcom annoncerede tilbage i 2015, at Resident Evil 2 skulle relanceres til moderne hardware, steg forventningerne lige et par trin.



Under E3 2018, frigav Capcom en teaser trailer, og informationer om at spillet kunne kommende i 2019, og nu har de så søsat endnu en gameplay trailer, som denne gang kommer fra NVIDIA. Gameplay traileren er afspillet i 4K, men beklageligt optaget i 1080p.



Det er dig ikke første gang Resident Evil 2 gennemgår en remaster, men her tror jeg på vi har noget at se frem til.



"The new immersive camera lets you feel their fangs as they sink into your flesh."



Resident Evil 2 frigives til PlayStation 4, Xbox One og PC via Steam fra 25 januar 2019.



Standard udgaven vil koste $60 mens Deluxe Edition sættes til $70.

