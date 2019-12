AUTHOR :

Ny 26 minutters gameplay video fra Overkills The Walking Dead spillet

Enten er man til Zombie film/spil m.v., eller også er det et totalt turnoff. Hører man til den første gruppe, så vil man glædes over en ny 26 minutters gameplay video fra Overkills The Walking Dead.

Ifølge udviklerne af spillet, er missionerne i spillet bygget på en måde, så du som spiller mere eller mindre selv bestemmer måden du vil gennemgå spillet. Om du er til all guns blazing eller du vil snige dig gennem missionerne på listefødder.

Punish - Latest Gameplay Trailers!

Overkills The Walking Dead, er et co-op first-person shooter, hvor elementer af action, rollespil, survival horror and stealth, er en del af opskriften på denne super populære serie fra filmens verden.

”The game will invite players to explore the hugely popular The Walking Dead universe, where they will play the role of survivors fending for themselves in a post-apocalyptic world dominated by flesh-eating walkers”

Overkills The Walking Dead er programsat til 6 november 2018.