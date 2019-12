AUTHOR :

2018-10-24

Ny Hitman 2 trailer fremviser alle tilgængelige lokationer

Warner Bros og IO Interactive har lanceret en ny trailer til HITMAN 2 navngivet Untouchable. Her får vi indblik i Agent 47 profilen, og det første glimt af mange nye eksotiske lokationer, som du som spiller kommer til at opleve i det kommende Hitman 2 computerspil.

Hitman 2 har global release 13 november 2018, og sammen med nyeste Hitman 2 trailer, har Warner Bros og IO Interactive vedlagt følgende pressemeddelse:



”Beyond the sun-drenched streets of Miami and the dangerous jungles of Colombia, the video gives viewers a glimpse of the other diverse destinations that will serve as the ultimate assassination playground in HITMAN 2, including Hawke’s Bay, Mumbai, Whittleton Creek and the mysterious Isle of Sgàil.



”HITMAN 2 is the follow-up to the internationally acclaimed video game, HITMAN. Featuring entirely new hyper-detailed sandbox locations full of living, breathing environments to explore, HITMAN 2 offers players the freedom to plan the ultimate assassination utilizing an assortment of tools, weapons, disguises and a variety of stealth techniques to creatively trigger their own unique chain of events”



Kommende Hitman 2 PC-spil byder denne gang på en ny take on 1-versus-1 multiplayer feature samt et Ghost Mode. Her bliver dine evner som lejemorder sat på prøve mod andre lejemordere via online delen, og her bliver opgaven som Agent 47, at skulle nedlægge mål hurtigere end modstanderen gennem brug af udstyr, våben og andre assassination skills.

