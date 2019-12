AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-22 11:34:10

Ny Just Cause 4 gameplay trailer teaser forud for officiel release

Just Cause 4 frigives 4 december 2018, og på årets E3 konference tiltrak Just Cause 4 interessen fra de fremmødte.

Just Cause 4 frigives 4 december 2018, og på årets E3 konference tiltrak Just Cause 4 interessen fra de fremmødte. Nu har Sony lanceret endnu en Just Cause 4 gameplay trailer, som ikke gør ventetiden nemmere.

“Rogue agent Rico Rodriguez journeys to Solis, a huge South American world home of conflict, oppression and extreme weather conditions. Strap into your wingsuit, equip your fully customizable grappling hook, and get ready to bring the thunder! Just Cause 4 is the most ambitious Just Cause game to date. Everything you loved returns, alongside some massive game-changing features, including extreme weather, enhanced physics and other core gameplay improvements.”



Just Cause 4 er et single player action-adventure spil, som udvikles af Avalanche Studios og publiseres af Square Enix. Som navnet indikerer, er Just Cause 4 den fjerde frigivelse i Just Cause serien, og byder indenfor i et open world miljø.



Spillet udgives til PlayStation 4, Xbox One samt PC.