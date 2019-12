AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-21 09:06:08

Ny Overwatch Hero ‘Brigitte’ er online og kan nu indgå i kampens hede

I sidste måned annoncerede Blizzard, at Overwatch fik tilført en ny hero i form af Brigitte. Nu sætter Blizzard handling bag, og Brigitte er nu officielt klar til at indtage scenen i Overwatch.

Til de af jer, der måske ikke tidligere har fulgt med på sidelinjen, skriver Blizzard følgende om Brigitte:

“The youngest of Torbjörn’s daughters, Brigitte is an adventurer who travels with her godfather—Reinhardt Wilhelm—to fight for those who cannot fight for themselves. Previously, she aided Reinhardt by repairing his armor but as time has passed, Brigitte has realized that there is some damage that her hammer cannot fix.”

Brigitte bliver en melee hero, og inddrager hendes angreb via hendes mace og dertilhørende skjold i stil med det vi kender fra Reinhardt figuren. Brigitte kommer også med en healende funktion til alle i hendes nærhed over tid, og ligeledes vil hendes skjold absorbere skade forvoldt mod hendes hold.