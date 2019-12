AUTHOR :

Ny Shadow of the Tomb Raider trailer med fokus på gravkamre og puzzles

En spil title vi kommer til at stifte nærmere bekendtskab med på Tweak.dk gennem vores test af spillet, er Shadow of the Tomb Raider fra Square Enix.

Nu er der frigivet endnu en trailer fra Shadow of the Tomb Raider, og denne gang er fokus flyttet til omtale af gravkamrene og puzzles.

I Shadow of the Tomb Raider, skal Lara manøvrerer gennem junglen fyldt med udfordringer, skræmmende gravkamre og redde verden fra en Maya apocalypse.



Shadow of the Tomb Raider skulle ifølge Square Enix sikre timevis af underholdning kombineret med spændende side missions, og et af spillets keyfeatures er at finde udstyr, der skal bane vejen frem i Shadow of the Tomb Raider.



”Players will be able to swim and dive, and will be also able to use their rope to go up and down walls, run through them, and perform longer jumps”



Shadow of the Tomb Raider lanceres 14 september, og Tweak.dk byder ind med en test af spillet.