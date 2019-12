AUTHOR :

Ny The Last Of Us 2 Gameplay trailer fremvist på E3

Forud for E3 2018, fik vi præsenteret en ultra kort teaser til The Last of Us 2, som pegede i retning af mere under E3. Er The Last of Us 2 på ønskelisten over nye spil, kan vi glæde dig med Sony og Naughty Dog, har frigivet en gameplay trailer til det kommende computerspil.

Ganske som tidligere trailers til spillet, har været ret dyster og melankolsk, følger nyeste gameplay trailer som fod i hose. Videoen viser lidt fra både gameplay og story mode i The Last of Us 2, og hertil en række af de features spillet er designet med.



På trods af en relativ lang The Last of Us 2 gametrailer, er det endnu ikke sluppet ud til pressen hvornår The Last of Us 2 frigives.



Det første The Last of Us kom på markedet tilbage i 2013, så The Last of Us 2 har været undervejr længe.



Set ud fra de nyeste spil-releases fra Sony og Naughty Dog er annonceret, kunne vi godt frygte The Last of Us 2 først kommer i 2019.