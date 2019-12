AUTHOR :

Ny World War Z trailer afslører Tokyo map

Saber Interactive har afsløret det næste spilbare map, fra deres kommende World War Z, et co-op shooter inspireret af Paramount Pictures ”blockbuster film.

Den nye 'Stories In Tokyo" gameplay trailer, tager os med på en rejse til Japan, hvor horder af zombier vil lure i smalle gader og by jungler i et adrenalin kick fra øverste hylde.



Ifølge frigivne pressemeddelelser, vil World War Z byde på 2 maps ved launch, og et efterfølgende bonus map kort tid efter lanceringen.

Kilde: Focus Home Interactive



Matthew Karch, CEO hos Saber Interactive fortæller:



“We’ve had such a positive response to the content that we decided to expand the core game and make four episodes spanning eleven levels available at launch.”



“Powered by Saber’s dynamic Swarm Engine, World War Z promises to unleash hundreds of fast-moving, bloodthirsty zombies – able to move as one collective horde as well as break off as individuals units – at a time on players”



Spillere vil kunne vælge mellem seks forskellige klasser og et arsenal af våben, sprængstoffer, tårne og fælder.



Spillere skal kæmpe mod de døde gennem intense four-player co-op kampagne missioner rundt omkring i verden, og kæmpe mod både zombier og menneskelige modstandere i competitive, team-baseret Players vs. Players vs. Zombies (PvPvZ) multiplayer.



VI GLÆDER OS!

