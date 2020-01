AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-03 10:39:51

Ny World War Z trailer viser dynamisk sværm af zombier

Focus Home Interactive har frigivet endnu en trailer fra World War Z, som sætter fokus på det udviklerne omtaler som ”dynamic swarm system”

Ud fra pressemeddelelsen omhandler det groft kogt ned, at horden af zombierne bevæger sig dynamisk som en enhed, og herefter splitter sig op, og jagter mål og spillere. Her bliver din rolle så at lære bevægelsesmønsteret for at kunne overleve.



World War Z bygges op omkring Saber’s dynamic Swarm Engine, som omtales fra producentens vegne med “promises to unleash hundreds of fast-moving, bloodthirsty zombies – able to move as one collective horde as well as break off as individuals units – at a time on players”



Spillere vil kunne vælge mellem seks forskellige classes og et arsenal af våben, sprængstoffer, tårne og fælder.

Spillere skal kæmpe for at overleve mod de døde gennem intense fire-spiller co-op kampagner missioner rundt omkring i verden, og kæmpe mod både zombier og IRL personer i competitive, team-baset, Players vs. Players vs. Zombies (PvPvZ) multiplayer.

World War Z forventes lanceret 16 april.

Kilde & Billeder

Focus Home Interactive