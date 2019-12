AUTHOR :

Nye pre-alpha screenshots til kommende Serious Sam 4, er dukket op til overfladen

Nye pre-alpha screenshots til Serious Sam 4 spillet, er dukket op til overfladen, og til trods for kvaliteten på billederne ikke er top-notch, giver det alligevel positive impulser til vores Serious Sam gen.

Denne gang viser billederne også fjender, som give rlidt indikation af hvad vi har i vente.



Selvom vi ikke kender historien bag spillet, vil vi uden tvivl blive budt indenfor til en omgang hæsblæsende action.

Image credit: dsogaming



Flere medier melder om Serious Sam 4 denne gang ikke er et open-world game som de sidste releases, men vi mangler stadig flere officielle informationer fra udviklerne bag Serious Sam.

