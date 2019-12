AUTHOR : Lars

2017-07-06

Nye studier viser mænd arbejder mindre på grund af computerspil

Klager din arbejdsgiver over manglende motivation, så skyldes det måske ovendreven forbrug af computerspil, hvis du er mellem 21 og 30 år. Er du i målgruppen?

De fleste af jer vil sikkert nikke genkende til computerspil er et tidsrøver af format, og timerne flyver afsted, når vi sidder foran computeren, og kobler af fra omverden. Nu er der ligefrem lavet studier der viser, at mænd performer dårligere i deres professionelle arbejdsliv på grund af gaming.

En artikel hos National Bureau of Economic Research, er gået dybden med omtalte “fænomen”, og de omtaler især mænd mellem 21 og 30 år arbejder mindre sammenlignet med tidligere generation, og grunden skulle være pga. gaming.



“The study found that they were working 203 fewer hours a year which amounts to about 8.45 days less a year compared to before, and one of the reasons why is said to be video games.



In the study, they found that the number of hours men aged 21-30 spend playing video games averages out to 3.4 hours a week, versus from before where it averaged 2 hours. One of the reasons attributed to younger men spending more time on games is also because of the improved quality of games, where MMORPGs such as World of Warcraft can result in players spending countless hours at once”.





Billeder fra nytimes