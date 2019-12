AUTHOR :

Nyeste CS:GO opdatering modtager massiv kritik fra medier og fans. 14000 negative Steam anmeldelser

Informationen kommer fra redaktionen hos pcgamer, som melder om ”CS:GO receives 14,000 negative Steam reviews in a single day after going free to play”

En indikation om CS:GO opdatering måske skulle være overvejet en smule mere før udrulningen. En del af kritikpunkterne går efter Counter Strike: Global Offensive Battle Royale mode og Danger Zone, som i den grad har mødt modstand kort tid efter frigivelse, og også det faktum spillet nu er gratis, har fået fans op af stolen.



Pcgamer skriver blandt andet:



”CS:GO abruptly went free to play and added a battle royale mode called Danger Zone on Thursday. The immediate reaction hasn't been great: 14,327 negative Steam reviews flooded the CS:GO store page on December 7 alone. That's more negative reviews for CS:GO in a single day than in any entire month since Steam added a user review system back in 2013. Another 4,000+ negative reviews have appeared so far today”

