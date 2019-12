AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-08 12:47:15

Nyt Battlefield 1 Multiplayer Map Prise de Tahure fremvist af DICE

DICE har løftet sløret for flere detaljer om deres plan om månedlige opdateringer, og denne gang flere informationer omkring et nyt Battlefield 1 multiplayer map navngivet Prise de Tahure.

Prise de Tahure bliver en del af deres official Summer charge update, og DICE forklarer følgende:



Prise de Tahure sees French troops desperately holding on to re-captured heights in the Butte-de-Tahure region. The frontline trench networks cut right through several villages facing obliteration from the constant skirmishing between German stormtroopers and French raiders. This is a war of attrition. Adaptability and tactics are the means to wear your adversary down.



DICE har også teaset med deres Nivelle Nights map, som kun er tilgængelig for Battlefield 1 Premium Pass ejerne fra næste måned.



DICE skriver følgende:



This night map is located at the muddy battlefields around Malmaison and Soupir. Bite and hold as your foe will fight for every inch of ground.



Credit: DICE