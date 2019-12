AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-02 17:52:26

Nyt Battlefield-spil på vej

Battlefield-fansene kan til næste år blive beriget med endnu et spil. Sådan lyder det i hvert fald fra EA selv.

EA er efterhånden blevet kendt for at udgive et nyt Battlefield-spil hvert andet år. Det bliver der heller ikke denne gang lavet om på.

Sådan er meldingen i hvert fald fra EA’s CEO Andrew Wilson, der forventer en udgivelse af et nyt Battlefield spil til næste år.

- Vi planlægger at udgive det næste Battlefield-spil (i 2018, red.), og herfra bevæge os videre ind i action-genren med Anthem, lyder det fra Andrew Wilson ifølge JustPushStart.

Det er stadig ikke udelukket, at den omtalte udgivelse først kommer til at finde sted i 2019. Det synes dog ikke længere så sandsynligt.

I mellemtiden forventes EA at have en udvidelse af Battlefield 1: Turning Tides klar til udgivelse engang i december.