AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-09 18:11:50

Nyt Far Cry-spil kan blive udgivet i september

Far Cry har været en massiv succes i gamer-miljøet. Nu synes den populære spilserie at blive udvidet.

Far Cry har været en massiv succes i gamer-miljøet. Nu synes den populære spilserie at blive udvidet.

Hvis du er fan af Far Cry, vil det uden tvivl glæde dig at høre, at der er et nyt spil på vej til samlingen. Det nye spil forventes at udkomme i september.



Nyheden bakkes op af flere folk, der har set et filmhold skyde forskellige scener i kassen til en kommende trailer.



Lokationen fro scenerne er i nærheden af en kirke på Montana-prærien, hvilket har fået flere til at spekulere i, om det kommende Far Cry-spil vil tage udgangspunkt i det vilde vesten.



Jeff Guillot, der fungerer som producent på optagelserne, har bekræftet, at der bliver en spiludgivelse i september. Han har tilmed bekræftet, at der vil være tale om en efterfølger til en eksisterende spilserie.



Det er langt fra første gang, at Jeff Guillot laver teaser-kampagner for Ubisoft. Det bliver spændende at se, hvordan den omtalte trailer kommer til at tage sig ud.