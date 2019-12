AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-12 01:45:27

Nyt Sims-spil ankommer til iOS og Android

The Sims er et klassisk computer-spil, der efterhånden har formået at finde vej til smartphone-miljøet.

Mange har prøvet at vokse op med The Sims. Nu er EA klar med en ny version af det populære spil. Det bliver dog ikke gjort tilgængelig til computer.



Spillet ankommer til iOS- og Android-enheder. Det har EA selv været ude for at bekræfte.

Det er ikke første gang, at The Sims ankommer til mobile-enheder. The Sims Freeplay og The Sims Social er eksemplet på dette.



Der er ikke tale om et spil som overrasker, tværtimod. Spillet er bygget op på stort set samme måde som hos sine forgængere, både inden for telefoner og computere. Det handler stadig om at skabe din egen figur, der efterfølgende kan interagere med andre Sims-figurer.



Der er endnu ikke noget nyt at berette, når snakken falder på, hvornår en udgivelsesdato forventes at finde sted. Det kan ske når som helst.



Det star stadig ikke klart, hvad The Sims kan udrette og indbringe via smartphones. Prisen holdes derfor hemmelig indtil videre.