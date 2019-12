AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-16 14:02:20

Nyt tiltag fra Valve mod cheats i computerspil

Du har boet i en jordhule, hvis cheating i spil er gået din næse forbi, og problemet er så voldsomt, at kampen mod snyd i computerspil fylder meget i dagsordenen hos spiludviklerne.

Du har boet i en jordhule, hvis cheating problemet i spil er gået din næse forbi, og problemet er så voldsomt, at kampen mod snyd i computerspil fylder meget i dagsordenen hos spiludviklerne.



Især spil som Valve Counter-Strike: GO spil er ramt, og nu prøver Valve, igen at dæmme op for cheating i Counter-Strike: GO endnu en gang.



Det nye tiltag navngives Trust Factor, og en basalt set en forlængelse af deres sidste skud i bøssen.

Konceptet går i sin enkelthed ud på Valve giver Counter-Strike: GO spilleren en “Trust Factor”. Denne score udregnes efter din nuværende og tidligere opførsel i spil forbundet til din Steam konto, hvor ofte andre har sendt klager ind om dig, om du tidligere er taget for at cheate m.v.



Har du derfor fået bans, advarsler m.v. i andre Stream spil, så påvirker dette din samlet “Trust Factor” i CS:GO.



Valve skriver følgende:



We wanted to keep the best parts of Prime and ditch the parts that cause problems in the CS:GO community. Starting today, players will, by default, enter matchmaking using their Trust Factor rather than their Prime status and in the short term, players with Prime status can still choose to match using the old system.



Selve regelsættet for “Trust Factor” er stadig ikke offentliggjort. Du kan læse mere HER