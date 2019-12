AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-19 09:47:29

OG nede på fire Dota 2-spillere

Dota 2-holdet fra OG er blevet svækket. Det sker oven på den nylige afsked med Anathan "Ana" Pham.

Anathan ”Ana” Pham kommer i næste sæson ikke til at være en del af OG. Dota 2-stjernen har via sin egen Twitter-profil bekræftet, at han tager en pause.

”Ana” startede er blot 17 år gammel. Han startede sin Dota 2-karriere så sent som i juni 2016, hvor han flyttede til Kina for på skift at spille for Invictus Gaming.

”Ana” tog efterfølgende til OG, som han har været med til at føre til toppen af den internationale Dota 2-scene med to store titler.

Det lykkedes dog ikke at vinde The Aegis of Champions trophy, hvilket var ellers var et af de helt store mål for OG og ”Ana”.

OG meddeler på deres Facebook-side, at de i løbet af de kommende uger forventer at kunne præsentere en afløser for ”Ana”.