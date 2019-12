AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-30 23:06:00

OG offentliggør samarbejde med Red Bull

Endnu et lukrativt samarbejde er blevet bekræftet i eSports-miljøet. Denne gang er det Red Bull, som er på banen.

Esports-organisationen, OG, har længe været sat i forbindelse med Red Bull. Nu har de to parter endelig skrevet under på en officiel samarbejdsaftale. Det er OG, der har valgt at bekræfte aftalen.



Det glæder en af grundlæggerne af OG i form af Johan ”N0tail” Sundstein, at man har formået at få en aftale i land med et af de mest prominente sponsornavne i eSports-miljøet:



- Jeg er meget spændt på at få lov til at tage OG til et nyt niveau med vores gamle venner fra Red Bull, udtaler “NOtail” ifølge gosugamers og fortsætter:

- Red Bull har hjulpet og taget sig af os i over et år, og vi ville ikke være her uden deres støtte.



Annonceringen af det nye samarbejde kommer få dage før starten på gruppespillet ved TI 7, der er sat til at begynde den 2. august.