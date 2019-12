AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-20 14:58:13

Officiel Fortnite Merch butik lanceret

Epic’s Fortnite Battle Royale har haft et ganske lukrativt 2018, og der går næsten ikke en dag uden nyhedsmedierne omtaler Fortnite hypen.

Epic’s Fortnite Battle Royale har haft et ganske lukrativt 2018, og der går næsten ikke en dag uden nyhedsmedierne omtaler Fortnite hypen. Nu kommer der et nyt udspil fra Epic for at udvide deres ”money cow”, Fortnite merch store.

Her vil fans af Fortnite kunne handle alt fra t-shirts, a onesie, hoodies m.v. og til trods for udvalget på nuværende tidspunkt ikke er overvældende, så må man kunne forvente sortimentet udvides løbende.

Fortniteintel fortæller:

”On the morning of December 19, Epic finally gave fans the Christmas present they have been asking for, an official Fortnite merchandise store!

There are several styles of t-shirts to choose from for $25 that feature Fortnite items like the legendary bush, or a simplistic Durr Burger logo.

Unfortunately shipping will not begin until late January 2019, so these gifts will not arrive in time for Christmas next week”

Billede & Kilde

fortniteintel