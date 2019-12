AUTHOR :

Officiel Resident Evil 2 Remake – E3 2018 gameplay video i 4K

Capcom har releaset en ny officiel video til Resident Evil 2 Remake, som viser 5 minutters gameplay optagelse fra deres E3 2018 build i 4K.

Som Capcom flere gange har annonceret, er Resident Evil 2 Remake et komplet re-built fra bunden og op for at skabe et helt nyt koncept.



Som en del af processen, har Capcom inddraget en RE Engine, som ifølge producenten tager den klassiske survival horror saga til et helt nyt niveau.



Capcom skriver:



In Resident Evil 2, the classic action, tense exploration, and puzzle solving gameplay that defined the Resident Evil series returns. Players join rookie police officer Leon Kennedy and college student Claire Redfield, who are thrust together by a disastrous outbreak in Raccoon City that transformed its population into deadly zombies. Both Leon and Claire have their own separate playable campaigns, allowing players to see the story from both characters’ perspectives”



Resident Evil 2 Remake frigives til PC fra 25 januar 2019.