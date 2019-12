AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-07 08:47:23

Officiel gameplay trailer frigivet til Call of Duty Black Ops 4 battle royale mode, Blackout

Activision må i den grad krediteres for at sætte alle sejl ind for at stjæle rampelyset fra Battlefield 5. Seneste skud i bøssen kom med frigivelse at mappet til Call of Duty Black Ops 4 battle royale mode, og ganske kort tid efter EA præsenterede deres Firestorm trailer, har Activision så frigivet en ny trailer til Blackout.

Activision må i den grad krediteres for at sætte alle sejl ind for at stjæle rampelyset fra Battlefield 5. Seneste skud i bøssen kom med frigivelse at mappet til Call of Duty Black Ops 4 battle royale mode, og ganske kort tid efter EA præsenterede deres Firestorm trailer, har Activision så frigivet en ny trailer til Blackout.



Den nye Blackout trailer, giver os et indblik i hvad vi har i vente med Call of Duty Black Ops 4 battle royale mode, og her finder vi et battle royale mode i et helt andet grafisk layout, end vi kende det fra andre top-tier first-person battle royale spil.



Kampscenen omhandler lidt af de klassiske Black Ops scenarier, og med mulighed for at tage rollen som nogle af de tidligere profiler i serien.



”Players will drop into the action in a wing suit, and take command of land, sea and air vehicles in this last-player-standing experience celebrating the Black Ops series in an unprecedented way, all on the biggest map in Call of Duty franchise history”





Image credit: Call Of Duty

Læs mere HER