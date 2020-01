AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-03 08:01:03

Officielle RAGE 2 systemkrav frigivet til PC

Bethesda har frigivet de officielle PC systemkrav for kommende RAGE 2. Ifølge specifikationerne, vil du som PC gamer, blive stillet krav om som minimum en Intel Core i5-3570 eller AMD Ryzen 3 1300X CPU, 8GB RAM samt Nvidia GTX 780 3GB eller AMD R9 280 3GB.

Bethesda anbefaler en Intel Core i7-4770 eller tilsvarende AMD Ryzen 5 1600X CPU, 8GB RAM, og her til Nvidia GTX 1070 8GB eller pendanten AMD Vega 56 8GB.



En lille note fra Bethesda omfatter kravet om 50GB lagerplads til at installerer RAGE 2 på.

Desværre har Bethesda ikke angivet grafikindstillingerne og framerates, som ovenstående vil kunne resultere i. Vores gæt er, at de anbefalede specifikationer er til spil ved 1080p på high settings med 60fps.

Dette er dog kun et gæt fra vores side.



RAGE 2 lanceres 14 maj.



RAGE 2 systemkrav:



Minimum System Requirements:



A 64-bit processor and operating system is required

OS: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

Processor: Intel Core i5-3570 or AMD Ryzen 3 1300X

Memory: 8GB RAM

Graphics: Nvidia GTX 780 3GB or AMD R9 280 3GB

Storage: 50 GB available space



Recommended System Requirements:



A 64-bit processor and operating system is required

OS: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

Processor: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X

Memory: 8GB RAM

Graphics: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB

Storage: 50 GB available space



Note: Persistent Broadband Internet Connection required to play and access certain features.

Kilde & Billeder

Bethesda