AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-28 00:09:29

OpTic Gaming gør sin Dota 2-entré

OpTic Gaming vil ikke stå tilbage fra dine konkurrenter, så nu er man selv gået hen og blevet en del af Dota 2-miljøet.

OpTic Gamin er blevet den seneste eSports-organisation til at prøve kræfter med Dota 2. Det står klart efter, at OpTic Gaming nu har fået sit eget Dota 2-hold.

Det nye Dota 2-hold består af følgende spillere: Per Olsson ”Pajkatt” Lille, Quinn ”CCnC” Callahan, Ludwig ”Zai” Wåhlberg, Rasmus ”MiSeRy” Filipsen og Peter ”PPD” Dager.

De fem spillere ankommer fra det gamle Dota 2-hold ved navn The Dire, som altså nu er blevet opkøbt af OpTic Gaming.

The Dire var et hold med stor succes. Holdet nåede blandt andet at stryge til tops under gruppespils-fasen ved King’s Cup: America. Her blev det blandt andet til sejre over Infamous og Digital Chaos.

Hvis du ikke kender det store til OpTic Gaming, så er der tale om en eSports-organisation, der udover Dota 2 også gør sig inden for CS:GO og Halo.