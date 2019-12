AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-28 00:28:27

OpTic er verdensmestre

OpTic Gaming løb fortjent med verdensmesterskabet i Halo. Det skete efter en sikker finalesejr over Team EnVyUs.

OpTic står er de nykårede verdensmestre i Halo. Det står klart, efter at man i søndags snuppede titlen i Burbank, Californien.

VM-titlen kom i hus med en sejr over Team EnVyUs i den store finaleserie. Nu kan OpTic med rette lade sig hylde som det bedste Halo-hold i verden.

EnVyUs lagde ellers stærkt ud i finaleserien og kom hurtigt foran med 2-0 i første runde. OpTic kom dog flot tilbage og vandt med 3-2. Dette indledende comeback kom til at sætte standarden for resten af finaleserien, der blev domineret af OpTic. Alt i alt endte finaleserien med at vare under en time.

Sejren er kulminationen på en fremragende præstation fra OpTic, der for anden gang kan kalde sig for VM-mestre.