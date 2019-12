AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-18 18:21:14

Overwatch League når 10 millioner seere i sin første uge

Overwatch League er blevet streamet på livet løs. Det viser en ny statistik, der netop er blevet offentliggjort.

Overwatch League er blevet streamet på livet løs. Det viser en ny statistik, der netop er blevet offentliggjort.

Blizzards beslutning om at indgå et samarbejde med Twitch har vist sig at være fantastisk for seertallet i Overwatch League.

En ny statistik viser nemlig, at Overwatch League er blevet set af intet mindre end 10 millioner mennesker i sin første uge.

Blizzard melder endda, at tallet kun repræsenterer de antal streamings, der blev foretaget på diverse browsere. Der kan i flere tilfælde have været en større gruppe af mennesker, som har set med på den samme streaming.

Overwatch League har under alle omstændigheder fået en flot ilddåb – ikke mindst takket være Twitch.

Twitch har indgået en aftale med Blizzard, hvor man som minimum vil streame Overwatch League over de næste to år.