AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-05 14:04:29

Overwatch Winter Wonderland starter 11 december

Blizzard elsker at fejre de forskellige sæsonmæssige helligdage, der finder sted hele året. Vi ser normalt også dette i spil som World of Warcraft, hvor Blizzard har været kendt for at fejre Valentinsdag, jul, månens nytår (Lunar New Year), Halloween og så videre.

Blizzard har siden bragt denne faste tradition over til deres super populære Overwatch.



I de sidste par år har Blizzard fejret slutningen af året med Winter Wonderland-arrangementet, og det er derfor ikke overraskende, at de er tilbage med en 2018-version, som ifølge tweeten på deres officielle Overwatch-konto, er der dømt kick-off den 11 december 2018.



Ifølge Blizzard vil årets Winter Wonderland løbe fra den 11. december til 2. januar 2019. Det betyder med andre ord du vil have lidt over to uger for at nyde de forskellige spil i spillet samt evnen til at oplåse og samle alle de forskellige skins og kosmetiske genstande, som vi satser på Blizzard udgiver til Winter Wonderland.



Der er officielle informationer ude omkring indholdet i dette års Winter Wonderland, men det har tidligere været centreret omkring Mei, da hendes evner står i fin kontrast til det frostige tema.

Blizzard